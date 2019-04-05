Eleq bu akşam 20.00'de başlayacak. Eleq'ten yapılan açıklamada, "Bugünkü sorumuz kalp kırıklıkları ve ilişkilerle alakalı. Herkesin eski sevgililerinden kalanları yollayabildiği "Bitmiş İlişkiler Müzesi" hangi Avrupa şehrindedir kimler biliyor?" ifadelerine yer verildi. İşte 5 Nisan Eleq ipucu sorusunun yanıtı...

5 NİSAN ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: "Bitmiş İlişkiler Müzesi" hangi Avrupa şehrindedir?

Cevap: Orijinal Bitmiş Aşklar Müzesi, Hırvatistan'ın Zagreb kentinde açılmıştır. Los Angeles'ta açılan Bitmiş İlişkiler Müzesi'nin (The Museum of Broken Relationships) açılış sergisi, başarısız olmuş ya da vadesi dolmuş ilişkilerin enkazından kurtarılan 104 nesneden oluşuyor.

ELEQ HAKKINDA

Türk Telekom, tamamen kendi içinde geliştirdiği ve uygulamaya aldığı mobil canlı bilgi yarışması eleq ile katılımcılarına para ödülü kazandırıyor.

Türk Telekom tarafından düzenlenen basın toplantısında tanıtılan Eleq uygulaması Türk Telekom abonesi olsun ya da olmasın dileyen herkes indirerek bilgi yarışmasına katılabiliyor.

Kodlaması, tasarımı ve içeriği özgün şekilde Türk Telekom bünyesinde geliştirilen eleq, Türkiye'nin ilk milli dijital klavyesi TAMBU'nun da yapımcısı Argela ekibinin imzasını taşıyor.