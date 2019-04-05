Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.04.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 05.04.2019 18:09

5 Nisan sorusu: kimdir?

Hadi'de heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hadi'den yapılan açıklamada, " kimdir?" ifadelerine yer verildi. 5 Nisan sorusunun yanıtı...

NBA takımlarından Philadelphia takımında oynayan basketçi kimdir?

Canlı bilgi yarışması Hadi Spor Gecesi'yle saat 20.30'da başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından özetle, "1997 doğumlu oyuncu, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bu basketbolcuyu tanıyan var mı?" paylaşımı yapıldı. İşte 5 Nisan sorusu...

5 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "1997 doğumlu oyuncu, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bu basketbolcuyu tanıyan var mı?"

Cevap: FURKAN KORKMAZ

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri5 Nisan Hadi ipucu sorusu: 1997 doğumlu NBA takımlarından Philadelphia takımında oynayan basketçi kimdir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri