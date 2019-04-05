Canlı bilgi yarışması Hadi Spor Gecesi'yle saat 20.30'da başlayacak. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından özetle, "1997 doğumlu oyuncu, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bu basketbolcuyu tanıyan var mı?" paylaşımı yapıldı. İşte 5 Nisan Hadi ipucu sorusu...

5 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: "1997 doğumlu oyuncu, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bu basketbolcuyu tanıyan var mı?"

Cevap: FURKAN KORKMAZ

FURKAN KORKMAZ KİMDİR?

Furkan Korkmaz, NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 2.00 metre boyundaki oyuncu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynamaktadır.