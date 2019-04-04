Hadi Magazin ipucu sorusu paylaşıldı. Hayatında yeni bir sayfa açan ünlü bir oyuncu Hadi'nin ipucu sorusunda yer aldı. Bu oyuncu, Yaprak Dökümü, Kanıt gibi dizilerde oynamıştır. Amerika'ya yerleştikten sonra bir süre işsiz kalan oyuncu, tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Hadi bu oyuncunun kim olduğunu soruyor. Peki, Amerika'da tır şoförlüğü yapan oyuncu kimdir? İşte 4 Nisan Hadi Magazin ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (4 NİSAN 2019)

Soru: Amerika'da tır şoförlüğü yapan oyuncu kimdir?

Cevap: TOLGA KAREL

Ayda 8 bin dolar kazandığı konuşulan ünlü oyuncu, "Neden TIR şoförlüğü?" sorusuna yanıt verdi. Karel şunları söyledi:

"Değerli ve senin olmayan bir yükü A noktasından B noktasına götürdüğünde sorumluluğu öğreniyorsun. Bu da seni hayata karşı daha güçlü, daha sabırlı ve kendine bile daha dürüst bir insan adam yapıyor. Seyahat ederken büyük şehirlerin aslında bir açık cezaevi olduğunu, kurulmuş kurgulanmış bir tuzak ama gerçeğin doğada saklı olduğunu görüyorum. Yani o kadar çok görüyorum ki her defasında görmek beni daha çok büyütüyor ve aslında ulaşmam gereken yere doğru daha hızlı sürüklüyor.

Farklı insanlarla farklı yerlerde, şehirlerde tanışmak sohbet etmekten çok şey öğreniyorum. Bu duygu bana kendimi sanki bir zaman yolcusu gibi hissettiriyor. Sevdiğim bir işi yaparken aynı zamanda aileme evime de para götürüyorum ve bu alın teri parayı kazanarak Allah'ın beni doğru bir insan olmam için adım adım çektiğini görüyorum bu beni çok mutlu ediyor. Sabrı, nefsi kontrol etmeyi… Dünyevi hayatta kafaya taktığımız şeylerin aslında ne kadar da anlamsız olduğunu görüyorum ve ismi her ne olursa olsun Yaradan'dan geldik ve yine oraya döneceğimizi biliyorum. Bu da bana müthiş bir özgüven ve özgürlük hissi veriyor.

Evden uzakta kaldığım zamanlarda ailemi aslında ne kadar özlediğimi ve yaşarken sevdiklerimize daha çok zaman ayırmam gerektiği onlarla geçirdiğim her anın daha çok kıymetini bilmek gerektiğini görüyorum. Bir de küçük bir not: Benim paylaşımlarımı reklam yapıyor diye eleştirenlere cevabım 'evet' misal bu yazdıklarım için herhangi bir başka fotoğraf paylaşabilirdim ama bu fotoğrafı paylaşmak istedim. Varsın böyle olsun reklam. Böyle de güzel olsun."