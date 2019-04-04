A101'de indirimli ürünler satışa çıktı. Televizyon, cep telefonu, USB Bellek, tezgah seviyesi buzdolabu, dikiş makinesi, dijital baskül, kablosuz su ısıtıcı ve birçok elektronik aletin yer aldığı A101 aktüel ürünler kataloğunda tekstil, mutfak ürünleri ile gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler olaca? İşte 4 Nisan 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (4 NİSAN 2019)

Ethernet girişi sayesinde internete bağlantı kurabilmenizi sağlayan, dahili Wi-Fi özellikli, smart uydu alıcılı ve 2 yıl garantili Elton 55″ Ultra HD Dual Led Tv 2599 TL. HI-Level 16GB Smart Çift Girişli USB Bellek 19,95 TL. HI-LEVEL 16GB Micro SD Hafıza Kartı 17,95 TL. Toshiba 32GB USB Bellek 27,95 TL. Aydınlatmalı soğutucu bölmeye sahip, kapı yönü çevrilerek her mekana uyum sağlayabilecek, dondurucu ve sebzelik bölmelerine sahip, 2 yıl garantili Altus Al-1090 Tezgah Seviyesi Buzdolabı 549 TL.