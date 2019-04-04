Şirdan (Şirden) İşkembe Çorbası nasıl yapılır? İşkembe Çorbası tarihçesi

Şirdan (Şirden) İşkembe Çorbası tarifi internet kullanıcıları tarafından sıkça aratılıyor. Özellikle çalışan kadınlar Şirdan (Şirden) İşkembe Çorbası hem tadı güzel olsun hem de pratik yapılsın istiyor. İşte sizler için derlediğimiz, misafirlerinize sunacağınız ve tadı damağınızda kalacak en güzel Şirdan (Şirden) İşkembe Çorbası tarifi...

ŞİRDAN (ŞİRDEN) İŞKEMBE ÇORBASI TARİHÇESİ

Çift tırnaklı büyük baş sığır ve koyunun, bilindiği üzere mideleri dört gözlüdür. Bu gözlerden sindirimin bittiği son bölüme Şirden veya Şirdan, halk arasında midenin tamamına da işkembe denir. Orta Asya'dan Osmanlı İmparatorluğu'na uzanan dönemde yaklaşık 500 yıl boyunca, 15. yüzyıldan beri varlığını her daim hissettiren İstanbul Saray ve halk mutfağında bu çorbanın piştiğini, günümüzde de değerini koruduğunu, özellikle Kurban Bayramı'nda hemen hemen her yörede mutfaklarda yer aldığını görmekteyiz.



Önceleri sade olarak pişirilen işkembe çorbası, 17. Yüzyıldan sonra İstanbul Saray ve halk mutfağında, domates ve çeşitli baharatlar konarak pişirilmiştir. Günümüzde bazı yörelerde sıcak tüketilen bu çorba bazı yörelerde pişirildikten sonra soğutulup jöle kıvamına gelince servis edilmekte, bazı yörelerde de yumurta sarısı, yoğurt süt vb. malzemeler ilave edilerek pişirilmektedir.



Fatih Sultan Mehmet bu çorbayı çok sevmiş olacak ki onun döneminde bu çorba çok sık pişirilmiştir. Nitekim o döneme ait masraf defterleri incelendiğinde özellikle kış aylarında işkembenin sürekli sipariş edildiği görülmektedir. IV. Mehmet döneminden günümüze gelen 1680 yılına ait Kanunname'de bulunan "Narh Defteri"nde yemek fat listeleri dışında, aşçıların mutfakta uyması gereken bazı kuralların olduğu da görülmektedir. Mesela "işkembeciler, işkembeyi pak edip, pak su ile mahra pişireler, sarımsak ve sirkesi karar olup kaseleri ve fotaları pek ola" ifadeleri bu belgelerde yer almaktadır. Mezbaha kültürüne ilk defa Osmanlı döneminde rastlanmakta olup İstanbul'a ziyarete gelen yabancıların bu tertip ve düzeni bizden örnek alarak ülkelerinde uyguladığı bilinenler arasındadır.

ŞİRDAN (ŞİRDEN) İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ



Malzemeler:



-1 adet dana şirdeni (temizlenmiş)

-2 kaşık hafif kavrulmuş un

-10 bardak su

-bir tutam tane karabiber, yuz



Sosu için:

-1 çay bardağı sirke

-yeterince tuz

-4-5 dövülmüş sarımsak

Sosu için derin bir kaseye tüm malzemeleri koyup karıştırın.



Yapılışı:



Düdüklü tencerenize suyu, işkembeyi, biraz tane karabiberi ve tuzu koyup kısık ateşte 30 dakika pişirin, altını kapatın, kapağı açmaya hazır olunca şirdeni çatalla çıkarıp tahta üzerinde ufak kuş başı şeklinde kesin. Daha sonra yine haşladığınız suyun içerisine atın. Kısık ateşte ununu karıştıra karıştıra ilave edin. Biraz kaynadıktan sonra altını kapatın.



Çorbayı servis yaparken üzerine pul biberli yağ gezdirin. Sofraya sirkeli sosunu da koyup çorbayı içenlerin istedikleri kadar almalarını sağlayın.



Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları/İstanbul'un 100 Lezzeti-Nilgün Tatlı