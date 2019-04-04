Dünya genelinde yapılan arkeolojik kazılar esnasında yüzlerce hatta binlerce yıllık tarihi eserler bulunmaktadır. Şu sıralar merakla araştırılan sorular arasında "Arkeolojik kazı sırasında keşfedilen paraların özelliklerini hangi alanın uzmanı belirler?" sorusu yer alıyor. Birçok kişinin merak ettiği bu sorunun yanıtını sizin için araştırdık.

ARKEOLOJİK KAZI SIRASINDA KEŞFEDİLEN PARALARIN ÖZELLİKLERİNİ HANGİ ALANIN UZMANI BELİRLER?

Nümismatik veya meskûkât, sikke veya kâğıt para koleksiyonculuğu ve paraları inceleyen çalışma sahasıdır. Sikkecilik olarak da adlandırılır. Bu alanda uzman kişilere nümismat adı verilir.

NÜMİSMATİK NEDİR?

Türkçeye Fransızcadan geçen kavram, sikke ve para anlamındaki Yunanca "nomisma" sözcüğünden türemiştir. Arapça kökenli meskûkât sözcüğü ise "sikkeler" anlamına gelir. Nümismatik sözcüğü aynı zamanda "para ile ilgili" anlamında bir sıfattır.

Nümizmatik, incelediği nesnelerin zamanla bozulmaması sayesinde sikke ve madalyalarda kullanılan alaşımları ve bunların ağırlıklarını, paraların yeryüzünde dağılımı ve yayılım alanlarını ortaya koyarak; coğrafyanın, tarihin, dinler ve gelenekler tarihinin, sanat tarihinin ve çeşitli devirlerdeki ticaret sistemlerini inceleyen ekonomi tarihinin başlıca yardımcısı olmuştur.

Para koleksiyonculuğunun başlangıcı Romalılara dek ulaşır. Dünyaca ünlü Sezar, Pompeius ilk para koleksiyoncularındandır. Türkiye'de ise para kolleksiyonculuğu ancak 20. yüzyılın başlarında müzeciler tarafından başlatılmıştır. Türkiye'de de "Türk Nümismatik Derneği" adı ile kurulmuş olan dernek, tüm nümizmat ve para koleksiyoncularını bünyesinde barındırmaya çalışmaktadır.

İkinci anlamıyla nümizmatik alanı içine giren konular kısaca, madeni ve kâğıt paralar, madalyalar, nişanlar, hatıra madalyonları ve jetonlar gibi ana dallara ayrılır.