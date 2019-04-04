04.04.2019 Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte 4 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama

Perşembe günleri noter huzunda çekilen Süper Loto'da heyecan son buldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 4 Nisan Süper Loto sonuçları sorgulama...



SÜPER LOTO SONUÇLARI (4 NİSAN 2019)



4 Nisan Süper Loto sonucu: 7 - 15 - 22 - 37 - 38 - 45

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.