Hadi Gamer ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi tarafından yapılan açıklamda, "Bugünkü ipucumuz PUBG severlere geliyor hadiciler. PUBG'nin ülkeler arası düzenlenen ilk 32'ye 32 turnuvası GLL Nations Royale'in Avrupa ayağı tamamlandı. Peki Avrupa bölgesinden 16 ülkenin takımlarının dahil olduğu turnuvada ülkemizi temsil eden oyuncular finalde hangi ülkeyi yenerek şampiyon oldu?" denildi. İşte 4 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ GAMER İPUCU SORUSU (4 NİSAN 2019)

Soru: PUBG GLL Nations Royale turnuvasında Türkiye hangi ülkeyi yenerek şampiyon oldu?

Cevap: YUNANİSTAN

PUBG GLL NATİONS ROYALE

PUBG GLL Nations Royale finalinde, Türkiye, Yunanistan'ı yenerek şampiyon oldu. Mithrain'in takım kaptanlığı yaptığını takımımız finali, 7 maçlık seri üzerinden oynadı.

İlk maçı, 32-18'lik skorla tamamlayan takımımızın ikinci maçı serverdaki sorun sebebiyle iptal edildi. Erangel'de gerçekleşen tekrar maçında da dominasyonunu sürdüren Türkiye, 32-7'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Sanhok ve Vikendi haritalarında oynanan diğer maçları da 32-19 ve 32-18 skorlarıyla kazanan takımımız şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.