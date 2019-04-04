Ah be Fatih

Batman'da Aktoğa Ailesi, önceki gün akşam saatlerinde, oğulları Fatih'in (3) evde olmadığını fark etti. Jandarma ekiplerine haber verdi. Bölge sakinlerinin de destek verdiği 100 kişilik ekip, karadan ve havadan arama çalışması yaptı. İki gündür drone da kullanılarak aranan Fatih Aktoğa'dan dün acı haber geldi. Bekirhan Deresi kenarında küçük Fatih'in cansız bedeni bulundu. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.