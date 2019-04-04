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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 09:32

– 4 Nisan 2019 Perşembe

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 4 Nisan Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ

Ucunda başarı vaad eden bazı işlere atılımınız konusunda aileniz ve dostlarınızdan destek alabilirsiniz. Çalışkanlığınız herkes tarafından takdir topluyor. Maddi konularda girişimciliğinizin önüne geçilmiyor. Para kazanma konusunda beceriniz kuvvetli fakat yaşamınızla ilgili sınavlarınız hiç bitmiyor. Harcamalarınız konusunda mantıklı olmalısınız. Metabolizmanızı destekleyecek beslenme şeklini tercih edin. Geçmiş geçmişte kaldı ama izleri hâlâ seninle! Bugün, geçmişte kalan biriyle karşılaşıp bir sonuca ulaşabilirsin.

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