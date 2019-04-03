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  • 03.04.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 10:29

'de otel odasında dehşet! Boğazından silahla vurulan kadın, ölü bulundu

'in Ödemiş ilçesinde yaşanan son dakika olay dehşete düşürdü. isimli genç kadın kaldığı otel odasında boğazından silahla vurulmuş şekilde bulundu. Olayın neden gerçekleştiği belirtilmezken jandarma olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlattı.

'in Ödemiş ilçesinde, (33), otel odasında silahla boğazından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğleden sonra Birgi Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. İddiaya göre, yemek salonu sahibi olduğu öğrenilen Hamide Gezer'in kaldığı odadan öğlen saatlerinde silah sesi geldi.



Bunun üzerine, otel çalışanları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahla boğazından vurulan Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezer'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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