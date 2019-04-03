KOÇ:

Bugün yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için çok uygun olacak. Prosedür gerektiren konularda harekete geçecekseniz bugün çok uygun olacak. İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat bulunduğunuz ortamlarda vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız. Aile şirketinde çalışan bir Koç burcuysan, kendinden daha güçlü kişileri karşına almamaya dikkat etmelisin.