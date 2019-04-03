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  • Son Güncelleme: 03.04.2019 09:15

– 3 Nisan 2019 Çarşamba

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 3 Nisan Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bugün yarım kalmış işlerinizi tamamlamak için çok uygun olacak. Prosedür gerektiren konularda harekete geçecekseniz bugün çok uygun olacak. İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Bugün duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz. Fakat bulunduğunuz ortamlarda vicdan muhasebesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Maddi olaylarınızı yeniden düşünmek zorunda kalacaksınız. Aile şirketinde çalışan bir Koç burcuysan, kendinden daha güçlü kişileri karşına almamaya dikkat etmelisin.

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