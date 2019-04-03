Hadi bugün 12.30'da başlayacak. 10 bin TL ödülü ile takipçileriyle buluşacak Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Uzunluk ölçüleri bizlere günlük yaşamımızda birçok kolaylık sağlar. Tarihte değişik yöre ve ilgi alanlarında farklı uzunlukta kullanılmış ve halen kullanılmakta olan deniz mili; bir meridyenin bir dakikalık yay parçasına karşılık gelen uzunluk birimidir. Peki siz 1 deniz mili uzunluğunun metrik hesaba göre kaç metreye denk geldiğini biliyor musunuz?" denildi. İşte 3 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (3 NİSAN 2019)

Soru: 1 deniz mili uzunluğu metrik hesaba göre kaç metreye denk gelir?

Cevap: 1852 METRE

Deniz mili deniz ve hava ulaşımında mesafeyi ifade etmek amacıyla kullanılan özel bir birimdir. Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) dâhil olmamasına rağmen tercih edilmesinin nedeni Dünya'nın dairesel yapısını dikkate almasıdır. Kara mili ise iki nokta arasındaki doğrusal uzaklığı ifade eder. Bir deniz mili bir meridyen üzerinde bir dakikalık yayın uzunluğuna eşittir.

Örneğin Dünya'yı Ekvator hizasından ikiye ayırdığımızı ve elde ettiğimiz çemberi 360 dereceye böldüğümüzü düşünelim. Bu dereceler tekrar 60 dakikaya bölündüğünde elde edilen bir dakikalık yayın ortalama uzunluğu bir deniz milini ifade eder. Kutuplardaki basıklık nedeniyle Dünya'nın şekli tam bir küre olmadığı için bir dakikalık yayın uzunluğu Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe değişir. 1929'da birincisi düzenlenen Uluslararası Hidrografi Konferansı'nda bir deniz milinin değeri 1852 metre olarak kabul edilmiştir.

Deniz mil (Nautical mile)´inin uluslararası resmi bir kısaltması olmadığından, şu kısaltmalara rastlamak mümkündür.: M, NM, nm, ve nmi.