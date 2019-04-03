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Çiftlik evinde korkunç son

Çiftlik evinde korkunç son
Adana Yüreğir'de Çamlıbel Mahallesi sakinleri, önceki gün boş halde bulunan çiftlik evinden çığlık sesi geldiğini duyunca polise haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftlik evinde 29 yaşındaki Suat Duruhan'ın başından vurulduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Duruhan, hayatını kaybetti. Polis katili bulmak için harekete geçti.


Murat KARAMAN

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