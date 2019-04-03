Çiftlik evinde korkunç son

Adana Yüreğir'de Çamlıbel Mahallesi sakinleri, önceki gün boş halde bulunan çiftlik evinden çığlık sesi geldiğini duyunca polise haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, çiftlik evinde 29 yaşındaki Suat Duruhan'ın başından vurulduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan Duruhan, hayatını kaybetti. Polis katili bulmak için harekete geçti.
Murat KARAMAN
Murat KARAMAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.