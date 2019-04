Ailece Hadi bugün 19.30'da başlayacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sizlere yarattığı modern palyaço "Şarlo" karakteri ile dünya üzerinde filmlerinin gösterildiği her ülkede insanların hayranlığını toplamış İngiliz sinema yönetmeni, oyuncu, yazar ve komedyen kişiyi soruyoruz sevgili hadiciler. Sizce kimden bahsediyor olabiliriz?" denildi. Peki, Şarlo karakteri ile ünlenen yönetmen kimdir? İşte cevabı...

AİLECE HADİ İPUCU (3 NİSAN 2019)

Soru: Şarlo karakteri ile ünlenen yönetmen kimdir?

Cevap: CHARLİE CHAPLİN

İngiliz sinema komedyeni Charlie Chaplin, yarattığı "Şarlo" karakteri ile özdeşleşmiştir.

Charles Spencer Chaplin, 16 Nisan 1889'da Londra, İngiltere'de doğdu. Babası çok yönlü bir vokalist ve oyuncuydu; Lily Harley sahne adıyla tanınan annesi, hafif opera alanındaki çalışmaları ile ün kazandı, çekici bir aktris ve şarkıcıydı.

Charlie, babasının erken ölümüyle on yaşına gelmeden önce kendi kaynaklarına atıldı. Ebeveynlerinden doğal yetenekleri miras alan gençler, kariyer için en iyi fırsat olarak sahneye çıktılar. Charlie, ilk "The Eight Lancashire Lads" adlı genç bir grubun üyesi olarak ilk kez sahneye çıktı ve seçkin bir dansçı olarak hızla popüler oldu.

On iki yaşındayken, bir sahne şovunda rol almak için ilk şansını elde etti ve ilk H.A. Saintsbury ve ardından "Sherlock Holmes" in farklı prodüksiyonlarında William Gillette'i destekleyen ilk çocuk "Billy" olarak göründü. Bu görevin sonunda Charlie, vaudeville'de bir komedyen olarak kariyerine başladı ve sonunda 1910'da Fred Karno Repertoire Şirketi ile birlikte oyuncu oldu.

1915'te Essenay Şirketi için 15 film çevirdi. 1916 ve 1917'de Mutual şirketi için 12 kısa ve orta uzunlukta film yaptı. Essenay şirketinden 1250 dolar, Mutual şirketinden 10.000 dolar haftalık; ayrıca sözleşme için 150.000 dolar aldı. 1917'de de First National şirketinden sekiz film için 1 milyon dolar aldı. 1919'da Griffith, Mary Pickford ve Douglas Fairbanks ile birlikte "United Artist" firmasını kurdu. Birçok filmini bu firma adına veya kendi adına çekti.

1942'de savaşta Almanlara karşı ikinci bir cephe çağrısında bulundu. İzlediği tutum sebebiyle pekçok çevrenin yanısıra Amerikan ordusunu da sinirlendirdi. ABD hükümetinin vergi borcu için sıkıştırması, ayrıca bazı politikacı ve köşe yazarlarının, yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunu ileri sürmeleri üzerine ABD'den ayrıldı. 1952'de yerleşmek üzere İsviçre'ye gitti.

1953'te ABD Adalet Bakanlığınca soruşturulacağını öğrendi ve Cenevre'de kaldı. Bundan sonra ailesiyle birlikte Vevey yakınlarında Corsier-Suur-Vevey'de yaşamaya başladı.

1957'de Londra'da yaptığı New York'ta Bir Kral (A King in New York) adlı komedi filmiyle Amerikan idaresini ve yaşayışını tenkid etti. Bu sebeple komünizm taraftarlığıyla itham edildi. 1964'te hayat hikayesini yayınladı. 1966'da başrollerini Marlon Brando ve Sophia Loren'in oynadığı, kendisinin de hem senaryosunu yazdığı hem de küçük bir rolde göründüğü Hong Konglu Kontes adlı son filmiyle tekrar dikkatleri üzerine çekti. 1972'de kendisine verilen Özel Oskar Ödülünü almak üzere ABD'ye gitti. 1977'de İsviçre'nin Coirser-Sur-Vevey şehrinde öldü.

Çok hareketli bir hayatı olan Chaplin'in dört evliliğinin üçü filmlerinin başrol oyuncularıyla, dördüncüsü de oyun yazarı Eugene O'Neill'in kızı Oona O'Neill ile oldu.

Filmlerinde yergi, maskaralık ve güldürü unsurlarını iç içe kullanan Chaplin, mim oyuncusu ve yönetmen olarak sanatıyla her türlü seyirciyi etkiledi. Kırk yıldan fazla süren sanat hayatında 79 film yaptı. Onun oyuncu ve yönetmen olarak yaptığı filmlerden bazıları şunlardır:

Şarlo Patinajcı (The Rink), Şarlo Rejim Yapıyor (The Cure), Şarlo Göçmen (The İmmigrant), Şarlo Kaçıyor (The Adventurer), Şarlo Asker (Shoul der Arms), Yumurcak (The Kid), Şarlo Hacı (The Pilgrim), Parisli Kadın (A Woman of Paris), Altına Hücum) (The Gold Rush), Şarlo Sirkte (The Circus), Şehir Işıkları (City Lights), Asri Zamanlar (Modern Times), Şarlo Diktatör (The Great Dictator), Sahne Işıkları (Limelight), New York'ta Bir Kral (A King in New York), Hong Konglu Kontes (A Countess From Hong Kong).