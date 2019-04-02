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  • 02.04.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 18:06

2 Nisan cevabı: Sıla'nın yeni albümünün adı ne?

Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Hadi'nin ipucu sorusu bu nedenle merak ediliyor. Hadi'nin ipucu sorusu özetle "Sıla'nın yeni albümünün adı ne?" şeklinde paylaşıldı. İşte 2 Nisan cevabı...

Sıla'nın yeni albümünün adı nedir?

Canlı bilgi yarışması Hadi'de ipucu sorusu belli oldu. Hadi'den yapılan açıklamada "İlk olarak Efe Bahadır ile birlikte kaydettikleri Sabır'ın akustik versiyon videosunu dinleyicilerle buluşturan bu isim, 1 Mart tarihinde ise dört şarkıdan oluşan yeni albümünü tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı. Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla'nın yeni albümünü kimler dinledi?" ifadelerine yer verildi. İşte 2 Nisan cevabı...

2 NİSAN HADİ İPUCU CEVABI

Soru: İlk olarak Efe Bahadır ile birlikte kaydettikleri Sabır'ın akustik versiyon videosunu dinleyicilerle buluşturan bu isim, 1 Mart tarihinde ise dört şarkıdan oluşan yeni albümünü tüm dijital platformlar üzerinden müzikseverlerle paylaştı. Türkiye Resmî Listesi'nde bir numara olan "...Dan Sonra" şarkısıyla çıkış yapan Sıla'nın yeni albümünü kimler dinledi?

Cevap: ACI

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