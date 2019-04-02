Ozon, kaç adet oksijen atomundan oluşur sorusu şu sıralar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

OZON, KAÇ ADET OKSİJEN ATOMUNDAN OLUŞUR?

CEVAP: 3

OZONGAZI HAKKINDA...

Ozongazı (O3),3 oksijen atomundan oluşan molekülleriyle renksiz bir gazdır ve atmosferin üst katmanlarında yer alır. Oksijenin allotropudur, trioksijen olarak da tanımlanır. Ozon, gökyüzünün mavi renginin ana sebebidir. Sıvı hâlde lacivert renge dönüşen ozon gazı, Dünya'yı Güneş'ten gelen zararlı morötesi radyasyonuna karşı korumaktadır. Atmosferin üst katmanlarında UV ışınları, alt katmanlarında yıldırım çakması sonucu oluşan elektrik akımının oksijeni parçalaması ile oluşan ozon, havanın temizlenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Ozon gelişmiş ülkelerde gıda tekstil lojistik sağlık sektörlerinde yaygın bir şekilde alternatifsiz dezenfektan olarak kullanılmaktadır.