Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi haftalar eleqseverler. Bugünün #eleqipucu konusu tarih. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a yerleşen, İstanbul'un enlem ve boylamını ölçen bilim insanı kimdir?" denildi. İşte 2 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (2 NİSAN 2019)

Soru: İstanbul'un enlem ve boylamını ölçen bilim insanı kimdir?

Cevap: ALİ KUŞÇU

Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.