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  • 02.04.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 17:45

ipucu sorusu 2 Nisan: 'un enlem ve boylamını ölçen bilim insanı kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Ödül 15 bin TL. Eleq yarışmacıları ipucu sorusunu öğrenerek yarışmada bir adım önde olmak istiyorlar. Peki, 'un enlem ve boylamını ölçen bilim insanı kimdir? İşte 2 Nisan sorusu ve cevabı...

Eleq ipucu sorusu yayınlandı

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi haftalar eleqseverler. Bugünün #eleqipucu konusu tarih. Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a yerleşen, İstanbul'un enlem ve boylamını ölçen bilim insanı kimdir?" denildi. İşte 2 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (2 NİSAN 2019)

Soru: İstanbul'un enlem ve boylamını ölçen bilim insanı kimdir?

Cevap: ALİ KUŞÇU

Ali Kuşçu asıl adı Ali Bin Muhammed, Timur İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'nda bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir.

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