Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.