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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 07:17

'den kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 2 Nisan 2019

2 Nisan 2019 Salı son dakika ile ilgili bilgiler 'nin internet sitesinde yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 2 Nisan 2019 Salı hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batman, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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