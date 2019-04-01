Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese merhabalar eleqseverler. Bugünkü #eleqipucu konumuz 1 Nisan'a özel! Dünya çapında geleneksel şaka günü olan "1 Nisan"ın İskoçya'daki ismi nedir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, 1 Nisan'ın İskoçya'daki ismi nedir? İşte 1 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (1 NİSAN 2019)

Soru: 1 Nisan'ın İskoçya'daki ismi nedir?

Cevap: CUCKOO

1 NİSAN HAKKINDA

1 Nisan Dünya Şaka Günü, ilk defa 1564 yılında dönemin Fransa Kralı Dokuzuncu Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır ve 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam eden insanlarla alay etmek amacı ile şakalar yapılır. Bu nedenle de gelenek haline gelen 1 Nisan'da şaka yapma olayı, günümüze kadar uzamıştır. Aynı zamanda Fransa Kralı'nın bahsettiği 1 Nisan'ı yılbaşı olarak kabul etme durumunu kabullenenlere "Nisan Balığı" adı verilir.

1 Nisan'da herkes birbirine sürpriz hediyeler verir, gerçek olmayan haberler üretir.

Günümüzde de Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre ve Japonya dahil dünya genelindeki birçok ülkede 1 Nisan günü tanınmaktadır ve bu güne özel büyük markalar, şirketler ve hemen hemen tüm insanlar şakalar yapar.