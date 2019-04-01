KOÇ:

Kariyer hedeflerinizde oldukça verimli adımlar atabileceğiniz günlerdesiniz ancak ikili ilişkilerde partnerinizin tavırları adeta sinirlerinizi sınayabilir. İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplinleri sizin için çok önemli. Kafanızın karışık olması nedeniyle, bitirilmesi gereken bir takım işlerinizi, geciktirebilirsiniz. Bugün, olayların çift yönlerini düşünecek ve iyi bir kombinasyon sağlayacaksınız. Nisan ayının ilk gününde Ay, boşlukta hareket edecek. Görev ve sorumluluk bilincinin arttığı bir gün seni bekliyor.