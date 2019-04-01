Doğu’da kar, Batı’da güneş

Başta Marmaris olmak üzere Ege ve Akdeniz'de yaşayanlar sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Ardından sahilin yolunu tutanlardan bazıları güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da kafeteryaları doldurdu.
Bazı kişiler de denize girdi. Bodrum'un Kumbahçe sahili başta olmak üzere, Paşatarlası, Torba, Gümbet ve Bitez sahilleri de sıcak havayla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar da denize girdi. Doğu'da ise manzara çok farklıydı. Van, Ağrı gibi illerde yaşayanlar için oy kullanmaya gitmek bile büyük zorluktu. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede oy kullanan vatandaşlardan bazılarının araçları yolda kaldı.
Bazı kişiler de denize girdi. Bodrum'un Kumbahçe sahili başta olmak üzere, Paşatarlası, Torba, Gümbet ve Bitez sahilleri de sıcak havayla birlikte vatandaşların akınına uğradı. Bazı vatandaşlar da denize girdi. Doğu'da ise manzara çok farklıydı. Van, Ağrı gibi illerde yaşayanlar için oy kullanmaya gitmek bile büyük zorluktu. Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve karın etkili olduğu bölgede oy kullanan vatandaşlardan bazılarının araçları yolda kaldı.
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