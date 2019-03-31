Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan Mübarek Üç aylar, 8 Mart Cuma günü başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte vatandaşların araştırdığı konular arasında Miraç Kandili de yer alıyor. Miraç Kandili, İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilmektedir. Peki, 2019 Miraç Kandili ne zaman? İşte cevabı...

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2019 Diyanet Dini Günler Takvimi bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Bu takvime göre, Miraç Kandili bu yıl 2 Nisan 2019 Salı gününe denk gelecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Yatsı namazından sonra 12 rek'at namaz kılınır. 2 rek'atta bir selâm verilir. Her rek'atta 1 Fâtiha-ı Serîfe, 10 İhlâs-ı Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i şerîfe okunur.



10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptır.

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.