1 Nisan nasıl ortaya çıktı? İşte 1 Nisan tarihçesi...

1 Nisan tarihçesi bugün merak edilen konuların başında yer alıyor. 1 Nisan'ın gelmesiyle birlikte vatandaşlar 1 Nisan nasıl ortaya çıktı sorusu hakkında detayları araştırıyor. İşte 1 Nisan hakkında merak edilenler...

1 NİSAN NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1 Nisan Dünya Şaka Günü, ilk defa 1564 yılında dönemin Fransa Kralı Dokuzuncu Charles, yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır ve 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam eden insanlarla alay etmek amacı ile şakalar yapılır. Bu nedenle de gelenek haline gelen 1 Nisan'da şaka yapma olayı, günümüze kadar uzamıştır. Aynı zamanda Fransa Kralı'nın bahsettiği 1 Nisan'ı yılbaşı olarak kabul etme durumunu kabullenenlere "Nisan Balığı" adı verilir.

Günümüzde de Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre ve Japonya dahil dünya genelindeki birçok ülkede 1 Nisan günü tanınmaktadır ve bu güne özel büyük markalar, şirketler ve hemen hemen tüm insanlar şakalar yapar.