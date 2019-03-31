Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 1 Nisan 2019 İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.