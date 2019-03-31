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  • Son Güncelleme: 01.04.2019 07:37

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 1 Nisan 2019 İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Son günlerde düşen hava sıcaklıklarının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, İstanbul ve yurt genelinde 'bugün hava nasıl olacak'? İşte 1 Nisan 2019 hava durumu raporu...

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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