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Kaybolduktan 6 gün sonra ’nda cansız bedeni bulunan toprağa verildi

Kaybolduktan 6 gün sonra ’nda cansız bedeni bulunan , önceki gün toprağa verildi... Arkadaşları dan duygusal mesajlar paylaştı: Seni unutmak mümkün mü? Bir yarımız gitti.

Seni özleyeceğiz

Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Duman, 22 Mart günü 12.35'te Kilyos Kampüsü'nden otobüse bindikten sonra kaybolmuştu. 6 gün sonra 'nda cesedi bulunan Arda, önceki gün Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçiren Arda'nın annesi Nurcan Hanım, sakinleştirici iğne ile kendine gelmişti. Arda'nın arkadaşları, cenazeden sonra hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı. İşte o mesajlar:

NE oldu da senden ayrıldık be kardeşim.
MORALİMİZİ kim yükseltecek artık? Ah be Arda.
MUTLU yüzünü hiç unutmayacağız dostum benim. Mekanın cennet olsun.
SEVGİ dolu arkadaşım. Neden?
SESSİZCE gittin, bizi bıraktın, ağlattın.
Mekanın cennet olsun.
ÇOK özel biriydin. Dertlerimizle dertlenirdin.
Özeldin, kabul etmesen de özeldin.

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