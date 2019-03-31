Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Duman, 22 Mart günü 12.35'te Kilyos Kampüsü'nden otobüse bindikten sonra kaybolmuştu. 6 gün sonra Belgrad Ormanı'nda cesedi bulunan Arda, önceki gün Levent Afet Yolal Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Acı haberi aldıktan sonra sinir krizi geçiren Arda'nın annesi Nurcan Hanım, sakinleştirici iğne ile kendine gelmişti. Arda'nın arkadaşları, cenazeden sonra sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı. İşte o mesajlar:

● NE oldu da senden ayrıldık be kardeşim.

● MORALİMİZİ kim yükseltecek artık? Ah be Arda.

● MUTLU yüzünü hiç unutmayacağız dostum benim. Mekanın cennet olsun.

● SEVGİ dolu arkadaşım. Neden?

● SESSİZCE gittin, bizi bıraktın, ağlattın.

Mekanın cennet olsun.

● ÇOK özel biriydin. Dertlerimizle dertlenirdin.

Özeldin, kabul etmesen de özeldin.