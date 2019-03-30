Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 31.03.2019 02:45
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 02:51

45 günlük kahreden ölümü

Kanya'da 45 günlük Suriyeli Zeynep , yatağında ölü bulundu. Otopside, bebeğin zatürreden öldüğü belirlendi.

En ağır yük!

Olay, saat 08.45 sıralarında Hacrhasan Mahallesi Şenyüzler Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, Hamide (22), üst katta bebeği Zeynep'i uyuttuktan sonra alt kata inerek eşi Muhammed Selman (24) ile kahvaltı yapmaya başladı. Baba Selman, bir süre sonra kızına bakmaya gittiğinde, bebeğinin nefes almadığını fark etti.

Ailenin haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bebeğin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZATÜRREDEN ÖLMÜŞ
Polisin ifadesine başvurduğu Selman çifti, Zeynep bebeğin herhangi bir sağlık sorununun olmadığını söyledi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopside bebeğin zatürreden öldüğü tespit edildi. Bebeğin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri