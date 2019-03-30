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  • 30.03.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 21:51

30 Mart sonuçları! Merakla beklenen açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da sonuçlar belli oldu. Şimdi birçok kişi bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. İşte 30 Mart sorgulama...

30 Mart Sayısal Loto sonuçları açıklandı

çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 30 Mart tarihli çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar neler? İşte 30 Mart ...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 MART 2019)

Sayısal Loto sonucu: 22 - 27 - 36 - 38 - 40 - 42

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.

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