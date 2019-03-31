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İstanbul Ümraniye'de bir sitenin bahçesinde erkek cesedi bulundu

Bahçede ceset
İstanbul Ümraniye'de bir sitenin bahçesinde dün erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar polisi aradı. Cesedin 33 yaşındaki Süleyman Çakman'a ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde silah ya da delici alet izine rastlanmazken, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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