İşe giden kadın sokak ortasında katledildi. Olay dün İstanbul Maltepe'de meydana geldi. Bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Zeynel A. yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı. Öfkeli adam silahını ateşledi. Şengül kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli aynı silahlı intihara kalkıştı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Zeynel A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın kurtarılamadı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın kurtarılamadı.
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