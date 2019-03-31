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Maltepe’de genç kadın silahlı saldırıya uğradı

Maltepe’de genç kadın, işe gitmek için evinden çıktı. Sokakta silahlı saldırıya uğradı. de a kalkıştı.

Kanlı saldırı
İşe giden kadın sokak ortasında katledildi. Olay dün Maltepe'de meydana geldi. Bir restoranda çalışan Fatma Şengül (48) işe gitmek için evden çıkarak minibüse binmek için durağa yürümeye başladı. Zeynel A. yolunu kestiği kadın ile tartışmaya başladı. Öfkeli adam silahını ateşledi. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli aynı silahlı intihara kalkıştı. , sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Zeynel A.'nın hastanede tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın kurtarılamadı.

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