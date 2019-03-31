Türkiye'nin güzellikleri, dünyayı fethetti. İngilizler, sadece Ege ve Akdeniz kıyılarını değil Karadeniz'i de keşfetti. İngiltere'nin önde gelen gazetesi The Guardian, rotasını Karadeniz'e çevirdi. The Guardian'ın gezi yazarı Carolina Eden, Karadeniz'i gezdi. Trabzon'daki Sümela Manastırı ve eşsiz doğa karşısında adeta büyülendi. Vakfıkebir ekmeği ve tereyağının lezzetiyle kendinden geçti.

Sinop'ta mantı, Tokat'ta Tokat kebabı, Amasya'da ise toyga çorbası içen ve yöresel lezzetlere bayılan Eden, gazetedeki köşesinde Karadeniz'i öve öve bitiremedi. Dünyaya ihraç edilen fındığın yüzde 70'inin bu bölgeden geldiğini hatırlatan yazar, fındık içeren pek çok ürünü satın alarak gezisini bitirdiğini söyledi. Eden, "Karadeniz'in lezzetlerinin tadı damağımızda kaldı" dedi. The Guardian, Karadeniz'in eşsiz fotoğraflarını manşetlerden verdi. Gazete İngilizler'i Karadeniz'in eşsiz güzelliklerini keşfetmeye davet etti. "Büyüleyen bölgeye mutlaka gidin" dedi.



