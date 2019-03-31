Bugünkü
Takvim

'ü konuşuyor

Dr. , 3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırladı. Ayrıca ilaçlarının etkilerini görüntülemeyi başardı. , un başarılarını konuşmaya başladı

Ertürk
Almanya'nın Münih kentinde bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü'nün Araştırma Grubu Müdürü olan Dr. Ali Ertürk, önemli başarılara imza attı. Geliştirdiği teknolojiyle hücrelerini görüntülemeyi başardı. Ertürk, bu şekilde kanser ilaçlarının etkisini ortaya çıkarttı. Kanserli hastalara umut olan un başarısı bununla sınırlı kalmadı. Ertürk, 3 boyutlu yazıcılarla 'yapay organ' prototipleri hazırladı. "Umarım önümüzdeki birkaç sene içinde yapay insan organları üreteceğiz ve belki ondan birkaç sene sonra da ilk organ nakli çalışmalarımız başlayacak" ifadelerini kullandı. ise Türk doktorun başarılarını konuşmaya başladı. Alman basını, Türk doktorun organ bekleyen hastaların imdadına yetişeceğini vurguladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAlmanya Türk doktor Ali Ertürk'ü konuşuyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri