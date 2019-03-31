Almanya'nın Münih kentinde bulunan Ludwig Maximilian Üniversitesi Beyin Felci ve Demans Enstitüsü'nün Araştırma Grubu Müdürü olan Dr. Ali Ertürk, önemli başarılara imza attı. Geliştirdiği teknolojiyle kanser hücrelerini görüntülemeyi başardı. Ertürk, bu şekilde kanser ilaçlarının etkisini ortaya çıkarttı. Kanserli hastalara umut olan Türk doktorun başarısı bununla sınırlı kalmadı. Ertürk, 3 boyutlu yazıcılarla 'yapay organ' prototipleri hazırladı. "Umarım önümüzdeki birkaç sene içinde yapay insan organları üreteceğiz ve belki ondan birkaç sene sonra da ilk organ nakli çalışmalarımız başlayacak" ifadelerini kullandı. Almanya ise Türk doktorun başarılarını konuşmaya başladı. Alman basını, Türk doktorun organ bekleyen hastaların imdadına yetişeceğini vurguladı.
- Yaşam
- 31.03.2019
- Gazete
Almanya Türk doktor Ali Ertürk'ü konuşuyor
Dr. Ali Ertürk, 3 boyutlu yazıcılarla yapay organ prototipleri hazırladı. Ayrıca kanser ilaçlarının etkilerini görüntülemeyi başardı. Almanya, Türk doktorun başarılarını konuşmaya başladı
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