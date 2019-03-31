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  • 31.03.2019 12:01
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 12:24

Muhtar adayları arasında : 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan da biri ağır 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan da biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Evliya Çelebi Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda Aydemir'in kavgaya karışan kardeşi M. Aydemir ve oğlu N. Aydemir yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N. Aydemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

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