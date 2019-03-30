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Size çok yük oldum

'da bedensel engelli Murat Ünlü (39), önceki gün akülü aracıyla iskeleye gitti ve daha sonra kendisini denize attı.

Size çok yük oldum
Samsun'da bedensel engelli Murat Ünlü (39), önceki gün akülü aracıyla iskeleye gitti ve daha sonra kendisini denize attı. Yunus Ünlü de ikizini kurtarmak için denize atladı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Sudan çıkarılan ikizler, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kardeşini kurtarmak için suya atlayan Yunus Ünlü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç adam, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Murat Ünlü'nün ikizine denize atlamadan önce "Size çok yük oldum. İntihar ediyorum" mesajını attığı öğrenildi.

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