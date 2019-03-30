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  • 30.03.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 11:11

'de zincirleme sı: 13 yaralı!

'de 8 otomobilin karıştığı zincirleme sında 13 kişi yaralandı.

Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 13 yaralı!

-Malatya kara yolunun 80. kilometresinde 8 otomobilin karıştığı zincirleme meydana geldi.

Kazada 34 BC 054 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan Özdemir, araçta bulunan Remziye, Ferit, Azat, Zozan ve Elif Özdemir ile 38 YP 734 plakalı otomobilin sürücüsü Halis Boztaş, araçta bulunan Uyar, Mustafa ve Vasfi Eğdemir, Ecrin Boztaş, İsmail Özlü ve Fırat Girgin yaralandı.

Yaralılar, Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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