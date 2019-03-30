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  • 30.03.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 10:22

– 30 Mart 2019 Cumartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 30 Mart Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Çok dinamik olmanıza rağmen Merkür geri hareketini durdurunca yorgun düşebilirsiniz. Dinamizminizi arttırmak için meyve ve yeşil yapraklı sebze ile beslenebilirsiniz. Düşüncelerinizde radikal ve farklı kararlar alacağınız günlerden biri. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Bugün, görüştüğünüz kişilerle önemli fikir alış verişleri içinde olacaksınız. Girişimci yapınızın çevresel koşullarla da uygun olması açısından, adımlarınızı dikkatli ve mantıklı atıyorsunuz. Bugün disiplini elden bırakmak istemeyeceksin. Güne, ilişkindeki ve ailendeki sorunlarla uğraşarak başlayabilirsin.

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