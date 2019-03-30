Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Her akşam saat 20.00'de yarışmacıları ile buluşan Eleq'in bugünkü büyük ödülü 20 bin TL olacak. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Herkese iyi hafta sonları dileriz. Bugünkü eleq ipucu sorusu müzik tutkunlarına gelsin. İdil Biret'te bulunan, duyulan notayı referanssız direkt tanıma yeteneğine ne denir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 30 Mart Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (30 MART 2019)

Soru: İdil Beret'te olan duyulan notayı referanssız direkt tanıma yeteneğine ne denir?

Cevap: MUTLAK KULAK YA DA ABSOLUT MÜZİK KULAĞI

Mutlak kulak ya da mutlak perde yeteneği, duyulan bir notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği. Ayrıca kusursuz perde ve mükemmel perde olarak da bilinir.

Eğitilmemiş ve nota bilgisi olmayan kişilerde de bulunabilir. Doğuştan gelebileceği gibi sonradan da kazanılıp, geliştirilebilir. Anjelika Akbar doğuştan bu yeteneğe sahiptir. 4 yaşındayken bu yeteneği fark edilmiştir.