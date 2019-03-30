Bugünkü
Takvim

Kanlı pusuya 20 yıl!

Kanlı pusuya 20 yıl!
Eşini sokak ortasında öldüren kocaya, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 20 yıl hapis verildi. Olay 2017'de 'da meydana geldi. Fatma Açıkgöz (35), şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıllık eşi Tahsin Taner Açıkgöz'e (41) boşanma davası açtı. Evini de ayırdı. Taner Açıkgöz, kendisini aldattığından şüphelendiği, eşinin adresini öğrenip, pusu kurdu. Kadını defalarca bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Açıkgöz, kurtarılamadı. Katil zanlısı, tutuklandı. Sanık Açıkgöz, tutuklu yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, toplanan deliller sonucunda Tahsin Taner Açıkgöz'e verdiği ömür boyu hapis cezasını, suçun tahrik altında işlendiği gerekçesiyle 24 yıla indirdi. 'İyi hal' indirimi de uygulanan Açıkgöz'e, 20 yıl hapis cezası verilip, tutukluluk halinin devamı kararı alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKanlı pusuya 20 yıl!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri