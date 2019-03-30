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  • 31.03.2019 03:17
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 03:17

’da , 6 kişi hastaneye kaldırıldı

’da 5 katlı binada çıkan da dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Şirin Sokak'tan bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Bina sakinlerinin çoğunluğu kendi çabalarıyla binadan çıkarken, evlerinde mahsur bazı kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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