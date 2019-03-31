Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 31 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz İç Anadolu 'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz , Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'da yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karlakarışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar, yer yer tipi şeklinde yağış ve çığ düşme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya), Göller Yöresi (Burdur, Isparta) ve İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda (Bilecik, Sakarya'nın ve Bursa'nın güneyi) hafif kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, zirai don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.



MARMARA VE İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle kuvvetli, zaman zaman sıra süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Bilecik çevreleri ile Sakarya ve Bursa'nın güney kesimlerinde hafif kuvvette zirai don olayı bekleniyor. İstanbul'da bugün havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeydoğudan kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesiminde kuzeydoğudan genellikle kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de (Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya) orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak, kıyı kesiminin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde (Burdur, Isparta) hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusunun hafif olmak üzere yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin gece saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; hafif olmak üzere yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.







DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur, kuzey ve doğusunda karlakarışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusunun yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20-50 cm) kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.