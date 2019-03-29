Süper Loto sorgulama sayfası, biletlerini satın alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan Süper Loto'nun 597'nci hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 6 milyon 805 bin TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan ise bu haftaya 4 milyon devretmişti. Peki, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar neler? 6 bilen oldu mu? İşte 28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 MART 2019)

28 Mart Süper Loto sonucu: 11 - 27 - 46 - 49 - 51 - 53

Süper Loto'nun 597'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 805 bin 174 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 11 bin 151 lira, 4 bilen 3 bin 226 kişi 191 lira, 3 bilen 64 bin 707 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.