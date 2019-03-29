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  • 29.03.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 10:22

sonuçları sorgulama! 28 Mart çekilişinde büyük ikramiye 6 milyon 800 bin TL!

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta perşembe günleri yapılan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Büyük ikramiye turarı ise 6 milyon 805 bin TL olarak açıklandı. Peki, kazanan oldu mu? İşte 28 Mart sorgulama sayfası...

Süper Loto sorgulama sayfası, biletlerini satın alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan çekiliş salonunda yapılan Süper Loto'nun 597'nci hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 6 milyon 805 bin TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz haftadan ise bu haftaya 4 milyon devretmişti. Peki, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar neler? 6 bilen oldu mu? İşte 28 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (28 MART 2019)

28 Mart Süper Loto sonucu: 11 - 27 - 46 - 49 - 51 - 53

Süper Loto'nun 597'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 805 bin 174 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 51 kişi 11 bin 151 lira, 4 bilen 3 bin 226 kişi 191 lira, 3 bilen 64 bin 707 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

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