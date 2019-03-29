Cuma mesajları... Tüm illerde camiler cuma namazı için hazırlanıyor. İslam aleminin bayramı olarak bilinen cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ediyorlar. Allah'ın Müslümanlara özel kıldığı cuma günü, Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gündür. Bu günde cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayabilirsiniz. Sizler için en yeni cuma mesajları içeriklerini haberimizde derledik. İşte paylaşılabilecek en yeni ve resimli cuma mesajları...

2019 RESİMLİ CUMA MESAJLARI

* Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar

* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.

* Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an* ı Kerim'i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

* Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş' Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin

* Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin

* Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.