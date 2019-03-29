KOÇ:

Eğer bir küslüğünüzü bitirmek için iletişim kurmak istiyorsanız, ya da problemleri nezaket ile çözmek istiyorsanız başlangıç için oldukça uyumlu olacak. Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız.