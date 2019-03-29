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  • Son Güncelleme: 29.03.2019 10:21

– 29 Mart 2019 Cuma

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 29 Mart Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Eğer bir küslüğünüzü bitirmek için iletişim kurmak istiyorsanız, ya da problemleri nezaket ile çözmek istiyorsanız başlangıç için oldukça uyumlu olacak. Bugün, yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak, enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz. Sizinle aynı tarzda düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden büyük keyif alacaksınız.

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