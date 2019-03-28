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  • 29.03.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 07:34

'da acı olay! Komiser yardımcısı Yeliz Y. nişanlısını vurup intihar etti

Çankaya'da, komiser yardımcısı olarak görev yapan Yeliz Y. iddiaya göre otomobilde tartıştığı kendisiyle aynı görevi yapan nişanlısı Hasan Hüseyin G.'yi tabancayla vurup ardından intihar etti. Hastaneye kaldırılan Hasan Hüseyin G.'nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nun yanında park halinde bulunan otomobil içerisindeki Komiser Yardımcısı Yeliz Y. ile nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yeliz Y., belindeki tabancayla Hasan Hüseyin G.'ye ateş etti. Hasan Hüseyin G. vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içerisinde kalırken, Yeliz Y. ise ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

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