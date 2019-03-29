Havuz problemi 3 yıl önce Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takım kampında engelli bir erkek sporcu, kadın sporcuya istismarda bulundu. Cinsel tacizi örten federasyon başkanı ise hala görevine devam ediyor.

Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı, 11-20 Ocak 2016'da İstanbul Cebeci Spor Kompeksi'nde kamp düzenledi. Kampta engelli bir erkek sporcu, engelli ve 18 yaşından küçük olan bir kız sporcuyu istismar etti. İstismara uğrayan çocuğun ailesi, durumu Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'e bildirdi. Ancak Uztürk ile Federasyon yöneticisi Mustafa İpek, olayı örtbas etti. Mağdurun ailesi pes etmedi. Tacizciyi adli makamlara şikayet etti. İstismarda bulunan sporcu cezaevine gönderildi. Mağdur aile, olayı kapatan yöneticileri de şikayet etti. Merkez Ceza Kurulu, Federasyon Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Federasyon Yöneticisi Mustafa İpek'e sadece 2'şer ay ceza verdi. Cezalar 3'er ay olsaydı her iki isim de koltuğunu kaybedecekti. Kızlarının spor camiasından dışlandığını söyleyen aile, Uztürk ve İpek'in hala görevlerinin başında olduğunu söyledi.