Salsa partisinden sonra feci şekilde ölen kadının davası karara bağlandı. Ölen asli, önlem almayan tali kusurlu çıktı. Olay 2015'te İstanbul'da yaşandı. Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa (31), Beyoğlu'ndaki Büyük Londra Oteli'nin teras katında düzenlenen salsa partisine katıldı. Tuvalet sırası beklerken havalandırma boşluğunu çevreleyen duvara oturdu. Mazgalın ince tellerle tutturulması nedeniyle genç kadın 20 metreden çakıldı, feci şekilde hayatını kaybetti. Otel sahibi İbrahim Hüzmeli ve otelin teknik elemanı Enver Karadaş hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
10 TAKSİTTE ÖDEYECEK
Hüzmeli, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza günlüğü 20 TL'den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Karadaş ise beraat etti. Baba Sumant Handa, davayı Yargıtay'a taşıdı. Yine aynı karar çıktı. Mahkeme Karadaş'ın beraatine karar verdi. İbrahim Hüzmeli'ye ise taksire dayalı kusur durumunu nazara alarak 2 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra para cezasına çevirdi. Hüzmeli, 30 bin 250 lira 10 eşit taksitte ödeyecek. Karara tepki gösteren Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir, kusur yönünden kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.
31 yaşındaki Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa, Avustralya'da yaşıyordu. İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı bir salsa partisinde havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
10 TAKSİTTE ÖDEYECEK
Hüzmeli, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza günlüğü 20 TL'den 12 bin 100 TL para cezasına çevrildi. Karadaş ise beraat etti. Baba Sumant Handa, davayı Yargıtay'a taşıdı. Yine aynı karar çıktı. Mahkeme Karadaş'ın beraatine karar verdi. İbrahim Hüzmeli'ye ise taksire dayalı kusur durumunu nazara alarak 2 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra para cezasına çevirdi. Hüzmeli, 30 bin 250 lira 10 eşit taksitte ödeyecek. Karara tepki gösteren Handa Ailesi'nin avukatı Gökhan Cindemir, kusur yönünden kararı tekrar Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.
31 yaşındaki Yeni Zelandalı psikolog Keshia Handa, Avustralya'da yaşıyordu. İstanbul Beyoğlu'nda katıldığı bir salsa partisinde havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
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