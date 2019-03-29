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Adaletin bu mu dünya

, eski sevgilisi tarafından katledildi. Katile 18 yıl hapis cezası verildi. de cezaya onay verdi. Genç kızın ailesi karara isyan etti.

Adaletin bu mu dünya
'de yaşayan bankacı , 2015'te Antalya Kaş'a yerleşti. 2016'da terk ettiği eski sevgilisi Atilla Makta (34) tarafından katledildi. Tutuklanan Makta, "Beni terk etmişti. Kendimi kaybettim" dedi. Elmalı , Makta'ya önce müebbet verdi. Ardından haksız tahrik indirimiyle cezayı 18 yıla indirdi. "Fulya asıl şimdi öldü" diyen ailesi, 'ne başvurarak kararı temyiz etti. Ancak dosyayı inceleyen 4'üncü Ceza Dairesi, karara 2'ye 1 oyla onay verdi. Özdemir ailesi ikinci şoku yaşarken, avukatlar Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne giden dosyaya itiraz edeceklerini söyledi.


ERDOĞAN ÖZTÜRK

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