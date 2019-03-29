Adaletin bu mu dünya

İsviçre'de yaşayan bankacı Fulya Özdemir, 2015'te Antalya Kaş'a yerleşti. 2016'da terk ettiği eski sevgilisi Atilla Makta (34) tarafından katledildi. Tutuklanan Makta, "Beni terk etmişti. Kendimi kaybettim" dedi. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, Makta'ya önce müebbet verdi. Ardından haksız tahrik indirimiyle cezayı 18 yıla indirdi. "Fulya asıl şimdi öldü" diyen ailesi, İstinat Mahkemesi'ne başvurarak kararı temyiz etti. Ancak dosyayı inceleyen 4'üncü Ceza Dairesi, karara 2'ye 1 oyla onay verdi. Özdemir ailesi ikinci şoku yaşarken, avukatlar Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne giden dosyaya itiraz edeceklerini söyledi.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
ERDOĞAN ÖZTÜRK
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