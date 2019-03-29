İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Duman (20), 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktı. Kilyos otobüsüne bindi. Telefonundan Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde son bir kez sinyal alındı. O günden sonra ise kendisine bir daha ulaşılamadı. Ailesi endişelendi. Kayıp başvuru yaptı. Çarşamba akşamı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT ekipleri de katıldı. Arama kurtarma köpeği Melo'ya Duman'a ait yastık kılıfı koklatıldı. Bölgede iz aramaya başladı. Polislerle birlikte 40 kişilik ekip Neşet Suyu mevkisindeki çalışmalar sonucu dün akşam Duman'ın cesedine ulaştı. Vücudunda herhangi bir darp, delici ve kesici alet izine rastlanılmayan gencin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılacak.
Nurcan Arda ve Sedat Duman çifti, oğullarının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
Nurcan Arda ve Sedat Duman çifti, oğullarının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
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