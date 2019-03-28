2017 yılında yürürlüğe giren değişiklikle beraber yeni kimlik kartları verilmeye başlandı. Değişikliğin ardından milyonlarca vatandaşlar nüfus müdürlüklerine giderek yeni kimlik kartını almak için müraacat etti. Değişikliğin ardından birçok kişi kimlik yenileme başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, kimlik yenileme başvurusunda son tarihi ne zaman? İşte cevabı...

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni çipli kimlik kartı başvurusu, Nüfus Müdürlüğü'ne gitmeden de oldukça kolay bir şekilde gerçekleşebiliyor. Devlet'in sağladığı online randevu sistemiyle birlikte vatandaşlar kimlik kartı randevularını çok hızlı bir şekilde alabiliyorlar. Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, Genel Müdürlük web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılır.

Çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden rendevu alınarak yapılmaktadır.

KİMLİK YENİLEME BAŞVURUSUNDA SON TARİH NE ZAMAN?

Kimlik yenilemesi için herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Yeni kimlik kartınızı alana kadar eski nüfus cüzdanınızı kullanabiliyorsunuz.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır.