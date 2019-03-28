Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.03.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 21:26

öğrencisi 'ın cesedi bulundu

Altı gündür kayıp olan öğrencisi 'ın 'nda cesedi bulundu.

Kayıp öğrencinin cesedi bulundu
öğrencisi , 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. 6 gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde 'nda çalışma başlatıldı.

CESEDİ BULUNDU
Çalışmalara ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart'ı kullandığı tuvaletin 2 buçuk kilometre yakınında cesedi bulundu.

İNCELEME SÜRÜYOR
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ile soruşturmaya bakan savcının olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBoğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cesedi bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri